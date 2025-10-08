Κασσελάκης για αποχώρηση Τσίπρα: «Δεν φεύγεις στα δύσκολα - Αν νοιάζεσαι για το λαό, παλεύεις»

Ο Στέφανος Κασσελάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο πλαίσιο του OLYMPIA FORUM VI και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει την αποχώρηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρχικά μίλησε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας: «Πέρα από τα σκάνδαλα που έχουν φανερωθεί έκτοτε, υπάρχει και το ζήτημα της ωμής καθημερινότητας. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν βιώνουν ανάπτυξη. Οι οικογένειες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα. Οι σοβάδες στα πανεπιστήμια πέφτουν. Συνεπώς, ο κόσμος έχει καταλάβει και σου λέει, πού πάει τόσο χρήμα, πού πάει όλη αυτή η ανάπτυξη», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν μετάνιωσε την ενασχόλησή του με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε πως είναι «περήφανος» που επέλεξε την παράταξη που θεωρούσε «πιο ανεξάρτητη, πιο λαϊκή, πιο προοδευτική και στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά και στο κοινωνικό κράτος», ωστόσο, έκανε λόγο για «τεράστιες παθογένειες» του χώρου που τον ξάφνιασαν, όπως και ότι κατέληξε να είναι κόμμα «συστημικό».

«Το ζήτημα δεν είναι το αντισύστημα, είναι να αλλάξουμε το σύστημα ριζικά για όλους, για την κοινωνική πλειοψηφία. Υπάρχει λοιπόν ένα εξωσυστημικό κόμμα που λέγεται Κίνημα Δημοκρατίας, που αρχίζει από τη βάση της κοινωνίας και προσπαθεί να φέρει την αλλαγή, την αλλαγή η οποία θα ριζώσει στην ελληνική κοινωνία», πρόσθεσε.

Κασσελάκης: Τι δήλωσε για την αποχώρηση Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέχεια σχολίασε την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως το εισπράττει ως «φυγή» και πως όταν ο ίδιος ήρθε αντιμέτωπος με την «παθογένεια» του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έφυγε.

«Δεν φεύγεις στα δύσκολα, η φυγή δεν είναι η λύση. Αυτό ήλπιζαν πολλοί εκεί μέσα πρώην σύντροφοι, θα έκανα και εγώ Εάν νοιάζεσαι για το λαό, μένεις μέσα και το παλεύεις. Το παλεύεις, κάνεις ομιλίες, ξεμπροστιάζεις, πηγαίνεις στην κοινωνία», είπε.

Τέλος, κληθείς να τοποθετηθεί σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, χαρακτήρισε «ντροπή» τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο παλαιστινιακό, ενώ για τα ελληνοτουρκικά άφησε αιχμές εναντίον της ότι «υποκλίνεται» με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου.

