Κασσελάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Δεν θα το πάρω – Εγώ κοιτάω στο μέλλον»

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός το πρωί της Τετάρτης, δηλώνοντας: «Δεν θα το πάρω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα», εξηγώντας ότι «επικεντρώνομαι στο μέλλον και δεν έχω όρεξη να αναμοχλεύω εμπειρίες από το 2015 που είναι τραυματικές για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Εγώ κοιτάω στο μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό», ενώ ξεκαθάρισε πως «αν μου το στείλει θα το δωρίσω».

Αναφερόμενος στην προσωπική του στάση απέναντι στο βιβλίο, σημείωσε: «Δεν έχω περιέργεια, αυτά έχουν καταγραφεί.

Δεν θέλω να ξαναμάθω αυτά που ξέρουμε όλοι, έχω περιέργεια για το πώς περνάει ο κόσμος».

Ο Στέφανος Κασσελάκης εκτίμησε ότι «δεν νομίζω ότι θα γράφει πολλά για μένα», ενώ για τα γραφόμενα του πρώην πρωθυπουργού τόνισε: «Δεν βοηθάει την προοδευτική παράταξη και την πολιτική αλλαγή να αναμοχλεύουμε ζητήματα του 2015».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Το να πηγαίνουμε πίσω αντί για μπροστά δεν βοηθάει τον τόπο.

Εγώ όσα έγραψα στο βιβλίο μου για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε, το έγραψα επί τόπου. Ούτε έγραψα μετά από τόσα χρόνια για όσα συνέβησαν στο παρελθόν ενώ ο κόσμος βράζει».

Με έμφαση στη σημασία της ανανέωσης, πρόσθεσε: «Η αλλαγή δεν θα έρθει από υλικά του παρελθόντος, το είδατε και στη Νέα Υόρκη.

Ο κόσμος καταλαβαίνει τι πάει να πει δίνω ευκαιρίες σε νέους και τι αναμοχλεύω το παρελθόν».

Τέλος, σχολιάζοντας το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, ανέφερε: «Αυτό που είδα από τα ονόματα, είδα τον επικοινωνιακό σύμβουλο που ήταν στις εκλογές του 2023, Νίκο Μαρατζίδη, ο οποίος πέρα από το μένος εναντίον μου... είναι μια ομάδα που μυρίζει παρελθόν και αποτυχία».