Κασσελάκης για Πάνο Ρούτσι: «Είναι σαπίλα να μην μπορεί να δει τα λείψανα του παιδιού του»

Στην απεργία πείνας που κάνει μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας που «έχασε» τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στάθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξή του στον Alpha.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: «Πρόκειται περί σαπίλας, το βλέπετε μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, που ένας άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και δεν μπορεί να δει τα λείψανά του, δεν μπορεί να κάνει μία εξέταση».

«Το ότι αντέχει είναι το μόνο σίγουρο. Και πραγματικά πιστεύω θα αντέξει μέχρι τέλους. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στο Κοινοβούλιο, δεν το βλέπουν όλο αυτό» σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Τη συγκάλυψη της συγκεκριμένης κατάστασης την έκανε ο κ. Τριαντόπουλος με την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και όλο αυτό το σενάριο, με τη μονταζιέρα την επόμενη ημέρα, το λάθος μόνο του σταθμάρχη, το μπάζωμα σε μία εβδομάδα, το κράτος λειτούργησε τέλεια για τα συμφέροντα μερικών» κατέληξε για τα Τέμπη.

Στέφανος Κασσελάκης: Γιατί έχει μετανιώσει

«Τρώμε αρκετά στη γειτονιά. Προσπαθούμε να μαγειρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο... Ο Τάιλερ είναι καλύτερος στη μαγειρική. Λατρεύει τα ντολμαδάκια, την πορτοκαλόπιτα και η φάβα... Αυτά είναι τρία πράγματα που εμένα δεν μου αρέσουν.

Βλέποντας τις επιθέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, όχι από τα μέλη. Από τα στελέχη του παρελθόντος, εκείνους που με έλεγαν "Μουσολίνι", "βομβιστή", "δεύτερη ευκαιρία στη χώρα δεν θα έχει", δηλαδή απίστευτα πράγματα... Έλεγε (σ.σ. ο Τάιλερ) "καλά, δεν κατάλαβα; Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν έχουμε πειράξει κανέναν, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό...».

«Ο Τάιλερ προσπάθησε να εργαστεί εθελοντικά σε νοσοκομείο, αλλά είναι το θέμα της γλώσσας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με την Ερυθρά Ημισέληνο στην Παλαιστίνη, να δούμε μήπως μπορέσουμε να χτίσουμε μία κινητή κλινική. Το Ισραήλ δεν το επιτρέπει. Προσπαθούμε να πιέσουμε από Ευρώπη, μήπως το αφήσουν».

«Μετάνιωσα που είπα πως θέλω να αποκτήσω δύο αγόρια με τον Τάιλερ»

«Έχω μετανιώσει όσον αφορά στο φύλο των παιδιών. Θα έλεγα στον κόσμο ότι είναι προσωπική απόφαση και ότι η αγάπη κάνει την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν και πώς θα αποκτήσουμε παιδιά, είναι δικό μας θέμα. Θεωρώ ότι θα ήμασταν πολύ καλοί γονείς, αλλά δεν αφορά τον κόσμο».