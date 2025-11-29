Κασσελάκης για Τσίπρα: «Είναι ομοφοβικός, κάνει rebranding ως κεντρώος»

Στον Αλέξη Τσίπρα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην εκπομπή «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ» του 102fm της ΕΡΤ3.

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι δεν ενοχλήθηκε από τους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό του, που του επισυνάπτει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο χαρακτήρισε ομοφοβικό και πως μέσα από το βιβλίο του επιχειρεί «να κάνει rebranding ως κεντρώος».

Για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες αναδείχθηκε πρόεδρος, είπε ότι την υποψηφιότητά του τη στήριξε ο Δημήτρης Καπνισάκης (σ.σ. μέχρι πρότινος διευθυντής του γραφείου του), και όχι ο κ. Τσίπρας ο οποίος προεκλογικά τον κάλεσε και είχαν μόνο μία τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα του SMS με την κ Αχτσιόγλου.

Μάλιστα χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα με αγκυλώσεις και μηχανισμούς.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών των δυνάμεων στον χώρο της κεντροαριστεράς τόνισε «Πρώτα οι εκλογές και μετά οι όποιες συνεργασίες». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμμα που φέρεται να είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλα και απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη «Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

