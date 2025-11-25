Αυτά είναι τα χρήματα που υπολογίζεται πως έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας από τα 33.000 βιβλία της πρώτης μέρας

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητα το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στην ελληνική επικαιρότητα.

Το περιεχόμενό του συζητείται από πολιτικούς φίλους και αντιπάλους του πρώην πρωθυπουργού ενώ οι αποκαλύψεις και τα παρασκήνια γύρω από την πολυτάραχη πολιτική ζωή της περιόδου της διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο υπάρχει και μία άλλη διάσταση γύρω από το βιβλίο, η αμιγώς οικονομική.

Πόσα χρήματα υπολογίζεται πως έβγαλε ο Αλέξης Τσίρπας από τα 33.000 αντίτυπα της πρώτης μέρας;

Όπως ανέφερε ο Μαξιμιλιανός στο Reader της Δευτέρας (24/11), ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε και πήρε εξαψήφιο ποσό προκαταβολή και ποσοστό 25% επί του τζίρου.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή λιανικής για το βιβλίο είναι στα 28 ευρώ.

Οπότε με το 25% στα 28 ευρώ και τις 33.000 πωλήσεις της πρώτης ημέρας, ο Αλέξης Τσίπρας «έβγαλε» 231.000 ευρώ, δηλαδή παίρνει 7 ευρώ το βιβλίο.

Ξεπούλησε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» εξαντλήθηκαν μέσα στις πρώτες ώρες κυκλοφορίας.

Ο εκδοτικός οίκος ευχαρίστησε το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι, λόγω της μεγάλης ζήτησης, έχει ήδη ξεκινήσει η ανατύπωση του βιβλίου, ώστε να δημιουργηθεί νέο απόθεμα για όσους δεν πρόλαβαν να το αγοράσουν.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου

Αναλυτικά ο εκδοτικός οίκος Gutenberg σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!».

