Κασσελάκης για Μπέο: «Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας»

Σκλήρη απάντηση σε όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος για τους ομοφυλόφιλους, έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του, αποκαλώντας τις δηλώσεις του δημάρχου «ομοφοβικό οχετό» και μιλώντας για τοξικότητα και ρητορική μίσους.

«Μας θύμισε, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω. Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος πρόσθεσε πως «η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου».

Νωρίτερα την Παρασκευή, (31/10) ο Αχιλλέας Μπέος, εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή αρνήθηκε τις κατηγορίες που ισχυρίζονται πολλοί ότι είναι ρατσιστής, κάνοντας σχόλια για τους ομοφυλόφιλους, ενώ είπε χαρακτηριστικά «εγώ μεγάλωσα να πηγαίνω στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές».

Ο κ. Κασσελάκης δεν δίστασε να σχολιάσει καυστικά αυτή την ατάκα λέγοντας: «Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική»συμπεριφορά του στην τουαλέτα. Για να τελειώνουμε. Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Ο Στέφανος Κασελλάκης δήλωσε αναλυτικά με ανάρτηση του στο X:

«Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω. Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος. Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική» συμπεριφορά του στην τουαλέτα. Για να τελειώνουμε. Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά.

Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.

Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους.»

