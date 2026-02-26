Καταδικαστική απόφαση για υποκλοπές: Σκληρό μήνυμα Βενιζέλου για το κράτος δικαίου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανέφερε με αιχμηρό τρόπο το ζήτημα των υποκλοπών, τονίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις, «ανοιχτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου», δεν μπορούν να θεωρηθούν λήξασες με πολιτικές αποφάσεις ή με την επιθυμία της εκάστοτε κυβέρνησης.

Μιλώντας μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, υπογράμμισε ότι η πλήρης διερευνηση αποτελεί θεσμική και δημοκρατική υποχρέωση.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβένρησης σημείωσε ότι η δυναμική του ακροατηρίου μπορεί να ανδείξει ακόμη και ένα πλημμελειοδικείο σε υπόδειγμα για τα ανώτερα λιμάκια της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επισήμανε πως η σημασία της δίκης δεν εξαντλείται στην απόφαση, αλλά και στα πρακτικά της διαδικασίας, τα οποία χαρακτήρισε «καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακτάτους».

Επιπλέον, εξέφρασε προβληματισμό για τις συζητήσεις σχετικά με πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος, τονίζοντας ότι η νέα προσέγγιση δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Υπογράμμισε ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και δεν μπορεί να αποδυναμωθεί.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στη διεθνή διάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι «δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο», σε σαφή παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αποτελεί τελικό εγγυητή για την τήρηση των δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.