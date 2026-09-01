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«Καταπέλτης» Ακρίτα για την Κυψέλη: «Υπόθεση που δοκιμάζει τις αρχές μας, ουρλιάζει για εκδίκηση»

Η Έλενα Ακρίτα προχώρησε σε μία οργισμένη τοποθέτηση για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, αναλογιζόμενη τα όρια του νόμου.

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Έλενα Ακρίτα
Έλενα Ακρίτα | Eurokinissi
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Η Έλενα Ακρίτα προχώρησε σε μία οργισμένη τοποθέτηση για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, αναλογιζόμενη πώς ο νόμος συγκρούεται με το αίσθημα της δικαίωσης.

Η βουλεύτρια έγραψε σε ανάρτησή της: «Είμαι κατά της θανατικής ποινής. Δεν θέλω κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να σκοτώνει στο όνομά μου. Ωστόσο, σε υποθέσεις όπως αυτή με το κατακρεουργημένο μωρό στην Κυψέλη, η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο. Με τον θυμό.

Με εκείνο το σκοτεινό, απολύτως ανθρώπινο ''να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί''. Δεν ντρέπομαι που το νιώθω. Αλλά δεν θέλω να γίνει νόμος αυτό που νιώθω την ώρα της οργής μου.

Γιατί ακριβώς εκεί δοκιμάζονται οι αρχές μας: όχι στις εύκολες περιπτώσεις, αλλά σε εκείνες που μέσα μας ουρλιάζουν για εκδίκηση».

 

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