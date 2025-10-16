Κατάπτυστη δήλωση Φεύγα: «Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» - Έδωσε και παράδειγμα

Στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως έχουν ορκιστεί να κάνουν τα πάντα ώστε να βρίσκονται απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, η Πολιτεία να δείχνει το σκληρό και αδυσώπητο πρόσωπό της πρις τους νεκρούς και τους συγγενείς τους και να ερεθίζουν το κοινό αίσθημα με τις ατυχέστατες έως κατάπτυστες δηλώσεις τους που κάνουν.

Όπως αυτή του Βασίλη Φεύγα, ο οποίος είπε στο Action 24 και την εκπομπή «Η επόμενη μέρα», πως στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έπεσαν για την πατρίδα, ενώ τα θύματα των Τεμπών όχι.

«Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση...».

«Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί» του απάντησε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε» συμπλήρωσε.

Όταν ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος του είπε πως αυτή είναι σκληρή τοποθέτηση, το επανέλαβε άλλες δύο φορές.

«Σκοτώθηκαν, κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους στο άνθος της ηλικίας τους λόγω των ευθυνών του ελληνικού κράτους. Έπεσαν γιατί η «πατρίδα» ευθύνεται για τον θάνατό τους» του επεσήμανε ο κ. Κοτρώτσος.

«Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα... Όπως στο Μάττι. Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάττι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη...».

Ο κ. Μεϊκόπουλος το χαρακτήρισε χυδαίο σχόλιο.

