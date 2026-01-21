Καθυστερεί η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

Η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός θα καθυστερήσει λόγω της κακοκαιρίας και της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας.

Από το πρωί της Τετάρτης (21/01) η χώρα βρίσκεται σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας με καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους. Επιπλέον, ήχησε και μήνυμα του 112 στην Αττική που προειδοποιεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Επίσης, λόγω του 112, η συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, αναβάλλεται για την επόμενη Πέμπτη.