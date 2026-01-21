Έντονη θα είναι η κακοκαιρία που θα επικρατήσει στη χώρα σήμερα, Τετάρτη (21/01), με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπενθυμίζεται ότι πολλά σχολεία είναι κλειστά, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά -ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο

κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Κόκκινος συναγερμός σε πέντε περιφέρειες – Πού θα χτυπήσει η σφοδρή κακοκαιρία

Οι περιοχές που είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Οι άνεμοι, ειδικότερα, θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησο

Αττική Εύβοια Σποράδες Νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Αναλυτικά, ο καιρός σήμερα (21/01) | ΕΜΥ

Ο καιρός από την ΕΜΥ | ΕΜΥ

Πού θα πέσουν πυκνά χιόνια

Να επισημανθεί πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στα εξής σημεία

περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας

περιφέρεια Τρικάλων

περιφέρεια Καρδίτσας

περιφέρεια Ευρυτανίας

H πρόβλεψη Κολυδά για την Αθήνα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, όπως αναφέρει το Star, η Αθήνα θέλει πολύ προσοχή από το μεσημέρι έως και το απόγευμα της Τετάρτης

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα.

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι ακτοπλοϊκές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Ρίο-Αντίρριο, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος, Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.