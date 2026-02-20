Φραστική αντιπαράθεση με εργαζομένους στο νοσοκομείο Μυτιλήνης είχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο υπουργός βρέθηκε στη Λέσβο για τα εγκαίνια της νέας ψυχιατρικής κλινικής, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με τους εργαζόμενους, που είχαν να του θέσουν πολλά ερωτήματα για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο νοσοκομείο.

Άκουσε για τις ελλείψεις προσωπικού και τα μειωμένα κίνητρα λόγω χαμηλών μισθών, και ύστερα πήρε τον λόγο.

«Σήμερα παραλαμβάνουμε το κτήριο που πριν από δύο χρόνια ήρθα στο νησί και ήταν χρέπι, ένα άθλιο κτίριο. Μετά από δύο χρόνια, αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτήριο και χτίσαμε το καινούργιο και το εγκαινιάζουμε σήμερα. Η κλινική θα λειτουργήσει το Πάσχα όταν θα έχουμε τον εξοπλισμό και το προσωπικό» ήταν η απάντησή του και έκρινε πως «σήμερα, δεν μπορεί παρά να είναι μέρα χαράς για το νοσοκομείο».

Εργαζόμενος, ωστόσο, στάθηκε στην παραδοχή περί χρεπιού, λέγοντας πως δεν είναι λόγος πανηγυρισμού το ότι χρειάστηκαν χρόνια για να φτιαχτεί η κλινική.

«Το νοσοκομείο αυτό για να μην έχουμε στρεβλή εικόνα, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην Ελλάδα, οι ασθενείς είναι πολύ ευχαριστημένοι» σημείωσε, σε άλλο σημείο, ο υπουργός, με τους εργαζομένους να απαντούν πως αυτό οφείλεται στη δική τους αυταπάρνηση, όχι στις παροχές του νοσοκομείου.

Η φράση του περί μηδενικών αναμονών για χειρουργεία, ήταν, όμως, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τους συγκεντρωμένους να τον κατηγορούν για ψέματα.

«Λέτε ψέματα κύριε υπουργέ» είπε ένας και κάλεσε την διοίκηση να τον διαψεύσει. Παράλληλα, άλλοι στάθηκαν στο ότι «δεν προκηρύξατε θέση αναισθησιολόγου» και στο ότι έχει «καταργηθεί η τρίτη βάρδια στο τμήμα νεφρού», απόφαση που κρίθηκε «εγκληματική».

«Καταργήσατε την τρίτη βάρδια στο τμήμα νεφρού, πεθαίνει κόσμος κύριε υπουργέ. (...) Αυτό είναι έγκλημα» φώναξε μία γυναίκα.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για τις αυξήσεις που γίνονται στους μισθούς και είπε ότι έχει προκηρυχθεί θέση νεφρολόγου, με τους εργαζομένους να του απαντούν πως ποιος θα έρθει όταν δεν υπάρχουν κίνητρα;

Όταν εργαζόμενος επανήλθε στο ζήτημα των αναμονών για χειρουργείο, λέγοντας πως «η αναμονή στα ορθοπεδικά είναι σχεδόν ένας χρόνος», ο κ. Γεωργιάδης είπε «έλα πάμε» και αποχώρησε.

Να σημειωθεί πως ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη η παρουσία των αστυνομικών στο νοσοκομείο, μετά και τα χθεσινά επεισόδια στη Νίκαια, κάτι που αύξησε την ένταση.

