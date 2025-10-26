Μενού

Κηδεία Σαββόπουλου: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις: Απούσα η αντιπολίτευση

Στην εξόδιο ακολουθία, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου,δεν παρέστησαν οι άλλοι αρχηγοί της αντιπολίτευσης.

Συζητιέται έντονα τις τελευταίες ώρες, μία φωτογραφία από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, στην οποία διακρίνει κανείς πολλά άδεια καθίσματα με ταμπέλες στην πλάτη τους. Στην άκρη της φαίνονται τα κυβερνητικά στελέχη. 

Η απουσία των αρχηγών της αντιπολίτευσης είναι αισθητή και συζητήθηκε. Στην εξόδιο ακολουθία, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έφθασε στη Μητρόπολη λίγο αφότου είχε αρχίσει, δεν παρέστησαν ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός της ΝΙΚΗΣ.

Διαβάστε ακόμα: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο με δάκρυα, τραγούδια και χειροκροτήματα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε πάει στη Μπολόνια όπου παρακολούθησε τον αγώνα της Βίρτους με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague.

Ο Νίκος Ανβδρουλάκης στο Μπολόνια Παναθηναϊκός | Instagram


 

