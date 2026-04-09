Κικίλιας: «Συγκρατούμε τις τιμές στα ακτοπλοϊκά παρά το κόστος των μεταφορών»

Ο Υπ. Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε πως παρά τις έντονες πιέσεις που ασκεί η διεθνής συγκυρία στη ναυτιλία και το κόστος μεταφορών, η κυβέρνηση κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας, δήλωσε:

«Παρά τον πόλεμο, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, την ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί και την αβεβαιότητα που επικρατεί, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τις ημέρες του Πάσχα, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα και κυρίως τους πολίτες, τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και τους νησιώτες».

