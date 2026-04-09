Κικίλιας: «Συγκρατούμε τις τιμές στα ακτοπλοϊκά παρά το κόστος των μεταφορών»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε πως παρά τις έντονες πιέσεις που ασκεί η διεθνής συγκυρία στη ναυτιλία και το κόστος μεταφορών, η κυβέρνηση κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει της πασχαλινής περιόδου.
Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας, δήλωσε:
«Παρά τον πόλεμο, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, την ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί και την αβεβαιότητα που επικρατεί, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τις ημέρες του Πάσχα, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα και κυρίως τους πολίτες, τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και τους νησιώτες».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.