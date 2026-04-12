Κίμπερλι Γκιλφοΐλ: Το «χρόνια πολλά» στα ελληνικά για το Πάσχα

Mε ελληνική φράση επέλεξε η Κίμπερλι Γκιλφοΐλ για να ευχηθεί για την Ανάσταση και όσους γιορτάζουν το Πάσχα, λέγοντας «χρόνια πολλά» στα ελληνικά.
«Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Στέλνω τις θερμότερες ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Είθε αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και συντροφικότητα» ήταν η ανάρτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στο Χ.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.