Κίμπερλι Γκιλφοΐλ: Το «χρόνια πολλά» στα ελληνικά για το Πάσχα

Mε ελληνική φράση επέλεξε η Κίμπερλι Γκιλφοΐλ για να ευχηθεί για την Ανάσταση και όσους γιορτάζουν το Πάσχα, λέγοντας «χρόνια πολλά» στα ελληνικά.

«Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Στέλνω τις θερμότερες ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Είθε αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και συντροφικότητα» ήταν η ανάρτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στο Χ.

Christ is risen! Χρόνια Πολλά! I extend my warmest wishes to everyone celebrating Easter today. May this day bring you and your families health, hope, and connection. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/XnZLt63gVN — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 12, 2026