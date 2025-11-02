Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώτη της αποστολή ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέλαβε ;από χθες (1/11) καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όντας μάλιστα η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού, που αναλαμβάνει τη θέση αυτή.

Η άφιξή της στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης θητείας της, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ να κυριαρχεί στην ατζέντα της, ενημερώνει η ΕΡΤ.

«Γειά σας, Ελλάδα» ήταν η πρώτη ανάρτηση από την Αθήνα της νέας πρέσβη στα ελληνικά, όπου παράλληλα υπογράμμισε ότι για την ίδια είναι «εκπληκτική τιμή» που ήρθε στην Ελλάδα.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Η πρώτη της «αποστολή»

Η κυρία Γκιλφόιλ έκανε χθες Σάββατο (1/11) την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα στην εκδήλωση της πρεσβείας για το Σώμα των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη νέα πρέσβη και να της ευχηθούν καλή επιτυχία στα καθήκοντά της.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης την Τρίτη (4/11) αναμένεται να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ εντός της εβδομάδας θα έχει επίσημες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ενέργεια και οι προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ενώ θα υποδεχτεί και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, ενόψει του συνεδρίου P- TEC, που θα συνδιοργανωθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από Αθήνα και Ουάσιγκτον, με στόχο την προώθηση ενεργειακών έργων και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

Η ίδια δήλωσε: «Ως πρέσβης ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η κ. Γκιλφόιλ κατέχει πτυχίο Νομικής, έχει εργαστεί ως εισαγγελέας και παρουσιάστρια στον τηλεοπτικό σταθμό FOX, και όπως ο προκάτοχός της, δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.

Δεν ανήκει στην ελληνική ομογένεια, αλλά θεωρείται ότι διαθέτει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την ακρόασή της στη Γερουσία για την έγκριση του διορισμού της, τη συνεχάρησαν γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι.