Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο της μήνυμα στον ελληνικό λαό - «Ζωτικός εταίρος μας η Ελλάδα»

Η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μόλις απηύθυνε το πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, προβαίνοντας σε μία ολιγόλεπτη ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στα νέα της καθήκοντα, απευθύνει με βίντεο στα social media.

«Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα» αναφέρει στην ανάρτησή της.

Στο βίντεο, η κα Γκιλφόιλ ξεκινά από την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο και θίγει τους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες των δύο χωρών».

What an honor to represent President Donald J. Trump and the American people in this country. Thank you Greece for the warm welcome! I’m here to work hard, to strengthen the friendship between our nations, and to help write the next great chapter of the 🇺🇸 🇬🇷 partnership. pic.twitter.com/sk6wcEXEl1 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 19, 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ζωτικός εταίρος η Ελλάδα»

Η πρέσβης έκανε επίσης αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό υπογραμμίζοντας στο πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό, ενώ εξήρε και τη συνεισφορά των Ελληνοαμερικανών με τις παραδόσεις τους στην κουλτούρα των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε μάλιστα την Ελλάδα «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο», αναφερόμενη ωστόσο σε «μεγάλες προκλήσεις», τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί.

«Την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τέλος, ευχαρίστησε τον λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή και δεσμεύτηκε να εργαστεί σκληρά για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο κρατών.