ΚΚΕ για μπλόκο στα social media: «Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του εθισμού των εφήβων»

Το ΚΚΕ ανακοίνωσε σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανηλίκους, πως «Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για απαγόρευση πρόσβασης, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το υπαρκτό πρόβλημα του εθισμού των παιδιών στο διαδίκτυο, αφού από τη μια η κυβέρνηση ενισχύει με την πολιτική της, όλους εκείνους τους παράγοντες που 'σπρώχνουν' τα παιδιά στην οθόνη, από την άλλη δεν αντιμετωπίζει τον 'εθιστικό σχεδιασμό' ορισμένων εφαρμογών και το 'μοντέλο κέρδους που βασίζεται' στην προσοχή τους.

Η πάλη για τη ζωή και τον δημιουργικό χρόνο των παιδιών σημαίνει πάλη για μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, με κοινωνική ευθύνη για τη νέα γενιά, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο γεμάτο με αξίες, ιδανικά, ζωντανή κοινωνική συναναστροφή, αθλητισμό, πολιτισμό, συλλογική δραστηριότητα και διεκδίκηση, όλα αυτά που στερούν σήμερα από τη νεολαία η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά που η έλλειψή τους αποτελούν λίπασμα για τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις.

Το ΚΚΕ, κόντρα στο ρεύμα, έχει αναδείξει έγκαιρα τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των social media, ιδιαίτερα για τις μικρότερες ηλικίες, αλλά και για τους ενήλικες, την αρνητική επίδραση που ασκούν στην ψυχική υγεία, τα σάπια πρότυπα ζωής που προβάλλουν, τη διαμόρφωση και αξιοποίησή τους στην παρέμβαση κρατικών μηχανισμών, επιχειρηματικών συμφερόντων για εμπορικούς και άλλους σκοπούς, την επιδίωξη να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα αποδοχής της διαρκούς ψηφιακής επιτήρησης».