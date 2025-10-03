Μιλώντας για τα φαινόμενα κατάχρησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για επιδοτήσεις, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό φαινόμενο, ωστόσο κάθε περίπτωση και δη η ελληνική είναι «διαφορετική».

Η Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Politico, είπε πως στην Ελλάδα παρατηρείται το εξής φαινόμενο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων: «Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπράττονταν οι εγκληματικές δραστηριότητες ήταν πολύ συστηματικός και πολύ καλά οργανωμένος, με τη συμμετοχή κατά κάποιο τρόπο υψηλόβαθμων αξιωματούχων».

«Αλλά βλέπουμε τα ίδια πράγματα και σε άλλα κράτη μέλη» πρόσθεσε σχετικά η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει ανοίξει τη «βεντάλια» των ερευνών σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Σλοβακία. Τα αγροτικά κεφάλαια της ΕΕ και άλλες επιδοτήσεις τροφοδοτούν τη διαφθορά σε ολόκληρη την Ένωση, προειδοποίησε την Πέμπτη η ανώτατη εισαγγελέας της Ευρώπης.

Μια τεράστια απάτη με στόχο την εξαπάτηση της ΕΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχει συγκλονίσει την Αθήνα φέτος, αφού πολλοί Έλληνες έλαβαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις για γη που δεν κατείχαν ή για γεωργικές εργασίες που δεν έκαναν. Αρκετοί υπουργοί και υφυπουργοί παραιτήθηκαν λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους στο σκάνδαλο, γράφει την ίδια ώρα το Politco.

Ωστόσο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοντρούτσα Κοβέσι, δήλωσε σε συνέντευξή της στο POLITICO ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από το να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση.

«Δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε παρατηρήσει απάτη με τις επιδοτήσεις σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη, η διαφορά είναι πόσες υποθέσεις έχουμε», δήλωσε η ειδική εισαγγελέας σε θέματα διαφθοράς.

Οι γενναιόδωρες γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν δελεαστικό στόχο για σχέδια διαφθοράς, καθώς αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, περιγράφει την ίδια ώρα το Politico.

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, η Κοβέσι αποκάλυψε επίσης ότι έλαβε μια επιστολή από έναν Έλληνα αγρότη που ισχυριζόταν ότι οι έντιμοι αιτούντες αποκλείονταν από τα κονδύλια της ΕΕ επειδή άλλοι δωροδοκούσαν τις Αρχές.

«Ας μιλήσουμε για το εξής: πώς οι έντιμοι αγρότες δεν είχαν πρόσβαση», είπε. Ένας άλλος από τους κύριους στόχους της Κοβέσι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία του κορονοϊού για να διανείμει τεράστια χρηματικά ποσά και να βοηθήσει τις χώρες να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Εκατοντάδες υποθέσεις του Ταμείου διερευνώνται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Τώρα έχουμε αυτά τα κεφάλαια. Φυσικά, το οργανωμένο έγκλημα έστρεψε την προσοχή σε αυτό επειδή μπορεί να βγάλει χρήματα», δήλωσε στο POLITICO.