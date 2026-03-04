Κοινή δήλωση Ραγκούση-Μαντζουράνη για τις φρεγάτες στην Κύπρο: «Ηθικό καθήκον της Ελλάδας»

Κοινή δήλωση εξέδωσαν ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιάννης Ματζουράνης, ξεκαθαρίζοντας τη θέση τους σχετικά με την αποστολή ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο, εν μέσω αναταραχών στη Μέση Ανατολή.

H κίνηση αυτή λειτουργεί ως έμμεσο «άδειασμα» σε προηγούμενες δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου και του Κώστα Αρβανίτη.

«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», ανέφεραν αρχικά στην κοινή τους δήλωση.

«Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική», πρόσθεσαν.

«Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν κείται μακράν», κατέληξαν.