Κωνσταντοπούλου: «Η κυβέρνηση θάβει τη δίκη για την εξαφάνιση των αποδεικτικών βίντεο για τα Τέμπη»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τα δικαστήρια της Λάρισας, καθώς βρέθηκε στην δίκη για την εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε με το μοιραίο επιβατικό τρένο στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

«Σήμερα παρακολουθούμε ένα άλλο επεισόδιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να μπαζώσει την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θάβει την υπόθεση των Τεμπών αφού διαδίδει πως η δίκη θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο χωρίς να υπολογίζει την δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό:

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης έδινε μια πάρα πολύ άνετη συνέντευξη στην ΕΡΤ το πρωί, σε αντίθεση με τις συνθήκες που καλείται η αντιπολίτευση στη δημόσια τηλεόραση, που έχει μετατραπεί σε πρωθυπουργική τηλεόραση και δεν είπε λέξη γι' αυτή τη δίκη», ανέφερε.

Η δίκη, λέει, των Τεμπών θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Θάβουν τη δίκη που αφορά την εξαφάνιση, την υπεξαγωγή των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Προσπαθούν να εξαφανίσουν από την πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει και είναι εξαιρετικά σοβαρό», συμπλήρωσε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ζήτησε να παρέμβει στην ΕΡΤ «προκειμένου να γνωστοποιήσω στους πολίτες ότι γίνεται αυτή η δίκη, την οποία αποκρύπτει η κυβέρνηση και μπαζώνει για άλλη μια φορά ο υπουργός Δικαιοσύνης», επισημαίνοντας:

«Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να παρέμβω, μολονότι μίλησα και με συνεργάτη της ΕΡΤ. Εδώ, λοιπόν, οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, όχι μόνο για τη Δικαιοσύνη, αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών και ταυτόχρονα μέσα στη δικαστική αίθουσα γίνεται ένας άλλος αγώνας, διότι βγήκε χθες ένα φιρμάνι του προέδρου του Πρωτοδικείου Λάρισας, με βάση το οποίο περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών μέσα στη δικαστική αίθουσα και ορίζει ανώτατο όριο 45 ανθρώπους για να παρίστανται μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου δικάζονται, ποιοι;»

«Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, τα πρόσωπα που έχει ορίσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρίας Interstar, αντισυμβαλλόμενης της κυβέρνησης, που εισπράττει κρατικό χρήμα και εξαφάνισαν όλοι μαζί τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «η διάταξη αυτή με την οποία επιχειρείται ο περιορισμός της πρόσβασης των πολιτών στο ακροατήριο είναι ευθέως αντισυνταγματική και σκανδαλώδης» και «αποδεικνύει το φόβο μιας ένοχης κυβέρνησης απέναντι στη δικαστική λειτουργία και αποδεικνύει βεβαίως ότι ο αγώνας που κάνει η κοινωνία για δικαιοσύνη και αλήθεια είναι η πιο εύστοχη απάντηση σε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, βουτηγμένη στη βρομιά, ένοχη και συνένοχη στα πιο μεγάλα εγκλήματα, που προσπαθεί με κόλπα, με τεχνάσματα, αλλά και με ελεγχόμενους δικαστές και εισαγγελείς να περιορίσει την απονομή της Δικαιοσύνης».