Κωνσταντοπούλου: «Μακάρι να κάνει το απονενοημένο διάβημα ο Τσίπρας για να φανεί τι είναι»

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί της Τρίτης (2/9) μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ειδικότερα «μακάρι να κάνει το απονενοημένο διάβημα για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στο νέο όνομα του πιθανού κόμματος Τσίπρα, χρησιμοποίησε πάλι τη λέξη «Λαγούμι», εξηγώντας ότι η αναφορά της σε «φράγκα της εξουσίας» για τον πρώην πρωθυπουργό «έχουν την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ως πρωθυπουργός».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «είναι 26 μήνες βουλευτής άφωνος εντελώς, δεν έχει πάρει τον λόγο μισή φορά στη Βουλή, εισπράττει βουλευτική αποζημίωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απεργάζεται νέο κόμμα αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει.

Η ουσία είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής που είναι βωβός στη Βουλή, ενώ υπάρχουν τόσα φλέγοντα ζητήματα και δίνει συνεντεύξεις ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, στην αλήθεια αυτό που εννοεί είναι ότι τον ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας. Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν έχει καμία δραστηριότητα».



