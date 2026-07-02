Κωνσταντοπούλου: «Με 20% ο Μητσοτάκης πρέπει να κάνει πάρτι - Απατεώνας και εγκληματίας ο Τσίπρας»

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση τόσο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «συμπαιγνία» των δύο πλευρών και «πολιτική απάτη», με φόντο την επιστροφή του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Αναφερόμενη στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση και τις προτεραιότητες του κόμματός της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη να φύγει η σημερινή κυβέρνηση, καταγγέλλοντας παράλληλα την απουσία ουσιαστικής κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης.

«Τα δικά μας στοιχήματα έχουν να κάνουν με τη χώρα και την κοινωνία, με το να διώξουμε αυτή την εγκληματική οργάνωση, γιατί ο κόσμος έχει στενάξει και δεν αντέχει. Βιώνει πολύ τραυματικά αυτό που συμβαίνει και τη συμπαιγνία. Γιατί, το να διαλύεται η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, την ώρα που είναι στην πιο δύσκολη του στιγμή ο Μητσοτάκης».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε την πεποίθηση πως ο πρωθυπουργός δεν σημειώνει άνοδο, αλλά επωφελείται από τη στάση του Αλέξη Τσίπρα:

«Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης, αλλά σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Αν πάρει 20% ο Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει πάρτι, δεν νομίζω ότι θα το πιάσει και πίστεψέ με ότι έχω πέσει μέσα, όταν όλοι με αμφισβητούσαν, και το 2015 και το 2012, αποδεδειγμένα. Είναι σαφές ότι υπάρχει εκεί ένα deal, προσπαθούν να χτίσουν έναν δικομματισμό από τα παλιά».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν όσον αφορά την επικοινωνιακή προβολή του πρώην πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντάς τη σε σαφή βούληση του Μεγάρου Μαξίμου να τον αναδείξει ως βασικό πόλο απέναντί του:

Για την προβολή: «Ο Τσίπρας διαφημίζεται από τον Οκτώβριο. Χωρίς να έχει κόμμα, χωρίς να έχει βιβλίο, διαφήμιζαν το βιβλίο του. Χωρίς να έχει κόμμα, διαφήμιζαν το κόμμα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί».

Για τη στάση Μητσοτάκη: «Τον θέλει ο κύριος Μητσοτάκης για αντίπαλο, είναι σαφές. Είναι εύκολος αντίπαλος, είναι του χεριού του. Είναι εκείνος, ο οποίος του έστρωσε το χαλί».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, συνδέοντάς τα άμεσα με την μετέπειτα πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας:

«Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων, αν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους πλειστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα funds, με την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με το Μάτι, με τις φωτογραφικές παρεμβάσεις στη νομοθεσία. Γιατί μετά το Μάτι, λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδεις οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα, που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με 3 φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία;»

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων αν, εν κατακλείδι, χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ψεύτη, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική και ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης στα ύψη:

«Δεν τον λέω ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας. Κανονικά για το Μάτι θα έπρεπε να είχε γίνει και εξεταστική και προανακριτική. Ποιος τον εξυπηρέτησε; Ο Μητσοτάκης».