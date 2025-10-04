Κοντά στις εκλογές το κόμμα Σαμαρά: Έντονο παρασκήνιο με Δένδια «σε γραμμή αντιπολίτευσης»

Σε γραμμή… αντιπολίτευσης, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για τον απεργό πατέρα Πάνο Ρούτσι. Ο υπουργός Άμυνας σπάνια τοποθετείται έντονα, αλλά όταν το κάνει προκαλεί τριγμούς στο Μαξίμου και στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας.

Τι είπε; Πως θεωρεί αδιανόητο να απαγορευτεί το αίτημα ενός πατέρας να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας, αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε διευκρινιστική/διορθωτική δήλωση.

Αυτό νιώθει, αυτό πιστεύει, αυτό είπε… Μία φράση όμως που βγαίνει από τα χείλη των βουλευτών της αντιπολίτευσης και συγκρούεται με τη γραμμή που έχει χαράξει το Μαξίμου, ότι, δεν φταίει η Κυβέρνηση νίπτοντας τας χείρας της και ρίχνοντας το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη.

Ο Μητσοτάκης επικοινώνησε με μήνυμα με τον Δένδια

Όπως μετέφερε η Χριστίνα Κοραή στο Mega, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε γραπτό μήνυμα στον Νίκο Δένδια, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας επέμεινε στην τοποθέτησή του.

Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, δεν ερμηνεύεται ως κίνηση «να ρίξω τον Μητσοτάκη». Σε καμία περίπτωση. Ούτε πάει να δημιουργήσει τη δική του ομάδα στον χώρο της ΝΔ. Βουλευτές που αυτοί προσβλέπουν στον Νίκο Δένδια και στοιχίζονται πίσω του, υπάρχουν, αλλά ο ίδιος δεν κάνει «ομάδα Δένδια».

Κοντά στις εκλογές το κόμμα Σαμαρά

Φιλικά προσκείμενους, μέσα στη ΝΔ και την κυβέρνηση, βουλευτές έχει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σύμφωνα με τη Χριστίνα Κοραή, θα κάνει το κόμμα του κοντά στις εκλογές και όχι στις αρχές του νέου έτους.

Ο Αντώνης Σαμαράς στο Πολεμικό Μουσείο

Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών που λέει να γυρίσει πίσω, αρκετοί δε θα τον ακολουθούσαν, αλλά όπως ξεκαθάρισε η δημοσιογράφος, ο ίδιος δεν θα έπαιρνε εν ενεργεία βουλευτές στο νέο του κόμμα.

