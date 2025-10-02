Δένδιας για Ρούτσι: «Αδιανόητο να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του»

Ο Νίκος Δένδιας τοποθετήθηκε σήμερα (2/10) για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και το αίτημα του για την εκταφή του γιού του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων λέγοντας ότι «δεν διανοείται πώς μπορεί να απαγορευτεί αυτό το δικαίωμα».

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, δήλωσε: «Eδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του.

Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης», συνέχισε για να ξεκαθαρίσει πως «νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ, οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε: «Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως ή άλλως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει».

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, ζητά εκτός από την εκταφή της σορού του γιου του, να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί ο μηχανισμός θανάτου του, πραγματοποιώντας απεργία πείνας εδώ και 18 ημέρες.