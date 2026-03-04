Κουτσούμπας για Μέση Ανατολή: «Οι βάσεις στην Κύπρο στηρίζουν τα εγκλήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ»

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επεκτάθηκε κατά την ομιλία του στη Βουλή για στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή της Κύπρου, που δέχθηκε επίθεση κατευθυνόμενη στη Βρετανία, στη βάση στο Ακρωτήρι.

«Οι εξελίξεις στην Κύπρο ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας, ότι όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράξει κανείς, και άλλα τέτοια φαιδρά.

Αυτά ακούγαμε τόσα χρόνια από κυβερνήσεις, από κόμματα, από διάφορους καλοπληρωμένους παπαγάλους. Τελικά αποδεικνύεται ότι θα μας πειράξουν ακριβώς επειδή είναι εδώ οι Αμερικάνοι».

Κουτσούμπας: «Οι βάσεις στην Κύπρο δεν είναι διακοσμητικές»

«Καμιά αξία δεν έχουν, ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στον πόλεμο, ούτε οι παραινέσεις άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντισμού να μην εμπλακούμε και να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις, γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη».

Μιλώντας για τις αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα ανέφερε ότι «δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας.

Όσοι αποσυνδέετε το ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτή την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες. Οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ, απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο.

Γι’ αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς, προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, οι εικόνες».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα, και τις αμερικανικές βάσεις που έχουν στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς δήλωσε: «Οι φλεγόμενες Αμερικάνικες βάσεις στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και αλλού, είναι αποστομωτικές.

Φυσικά, εμάς μας απασχολούν πάνω απ’ όλα οι συνέπειες που δέχονται οι λαοί αυτών των χωρών που τις φιλοξενούν, όπως και οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Ας μην περιμένουμε μέχρι να δούμε τέτοιες εικόνες και στη Σούδα στην Κρήτη ή στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Άραξο, κάτι που μπορεί να μην αργήσει και πολύ».