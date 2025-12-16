Κουτσούμπας: «ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται»

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό, μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού», δήλωσε.

Όπως είπε, «μιλάτε για επιβράβευση της προόδου που σημειώνει η χώρα. Λέτε μέχρι και ότι η Ελλάδα γίνεται πιστωτής της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει όριο στη γελοιότητα».

«Εμείς λέμε ότι αυτό που καθορίζει τα πάντα σήμερα στην σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία. Στο λαό θα μείνει μόνο ενεργειακή φτώχεια, η ανυπαρξία άλλων υποδομών

Να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα άλλα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα σαν την Πλεύση Ελευθερίας», εξήγησε ο Κουτσούμπας σύμφωνα

«Κυρίες και κύριοι, ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται. Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο, μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν και εσείς και η πολιτική σας», είπε σε άλλο σημείο.