Κουτσούμπας προς Μητσοτάκη: «Τα σκάνδαλα έχουν ενσωματωθεί στο DNA σας»

Bαρείς χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ασκώντας κριτική για τις συνεχείς αποκαλύψεις που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης σε κρατικούς φορείς.

Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που έρχονται στο φως για «τη μία υπόθεση μετά την άλλη» είναι συντριπτικά και δεν αφήνουν περιθώρια συγκάλυψης.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ έκανε λόγο για «επικοινωνιακά τεχνάσματα» και «ανασχηματισμούς που επιχειρούν να μεταθέσουν ευθύνες», σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενισχύει το λεγόμενο «βαθύ κράτος» μέσω επιλογών προσώπων και πρακτικών που, όπως είπε, αναπαράγουν παθογένειες.

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: «Τα σκάνδαλα έχουν ενσωματωθεί στο DNA σας»

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταγγελίες για υποκλοπές, τόνισε ότι υπάρχουν σαφείς πολιτικές ευθύνες, ενώ υπογράμμισε ότι «το θύμα όλων αυτών είναι ο ίδιος ο λαός».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα τα σκάνδαλα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά «στοιχείο ενός συστήματος που έχει ενσωματωθεί στο DNA της εξουσίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία «δεν είναι αφελής» και μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική υπηρεσία προς τον λαό και στη διαχείριση πόρων που, όπως ανέφερε, καταλήγουν να εξυπηρετούν συμφέροντα εις βάρος του.