Κουτσούμπας στην επέτειο για τον Φιντέλ Κάστρο: «Η Κούβα δεν είναι μόνη της, οι λαοί θα νικήσουν»

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε ομιλία του στο Περιστέρι με θέμα «100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο» δήλωσε πως «Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη και την προσφορά ενός από τους μεγάλους κομμουνιστές επαναστάτες του 20ου αιώνα.

Τον Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, που φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή του, καθώς και 10 χρόνια από την απώλειά του», ανέφερε.

«Το ΚΚΕ τιμά την μνήμη και την ιστορική προσφορά του Φιντέλ στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής, της διεθνιστικής αλληλεγγύης με τους λαούς που αγωνίζονται, την συμβολή του στην προσπάθεια οικοδόμησης της νέας κοινωνίας, πάνω από όλα στην Κουβανική Επανάσταση».

Κουτσούμπας: «Η Κούβα δεν είναι μόνη της, οι λαοί θα νικήσουν»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εκβιάζουν τον λαό της Κούβας για να πετύχουν τους στόχους της νέας στρατηγικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον.

«Οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, αποθρασυμένοι από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα στις αρχές Γενάρη, στρέφονται τώρα ενάντια στην Κούβα, για να επιβάλουν τα όσα ξεδιάντροπα προβλέπουν στην νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας που ανακοίνωσαν.

Δηλαδή την υποταγή και ευθυγράμμιση όλης της Αμερικανικής ηπείρου με τα οικονομικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Ήδη έχουν βάλει το “πιστόλι στον κρόταφο” του κουβανικού λαού, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο USS Nimitz στην Καραϊβική. Οι δηλώσεις του Τραμπ και του υπουργού του, Μάρκο Ρούμπιο, ότι μόλις ξεμπερδέψουν με το Ιράν θα “κάνουν μια στάση στην Κούβα”, όπως είπαν, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας», είπε χαρακτηριστικά ο γ.γ. του ΚΚΕ.

«Πριν στεγνώσει το αίμα από το ένα ιμπεριαλιστικό έγκλημα, ετοιμάζονται για το επόμενο, προσθέτοντας έναν ακόμα ματωμένο κρίκο στην μακρά αλυσίδα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει ενάντια στους λαούς, στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στο Λίβανο, στη Βενεζουέλα, στο Βιετνάμ, στην Κύπρο, στην Ελλάδα παλαιότερα, παντού σε όλο τον κόσμο.

Τους τελευταίους μήνες, δεν περνάει βδομάδα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ να μην ανακοινώνει νέα μέτρα για να πνίξει το λαό της Κούβας: Απανωτά Εκτελεστικά Διατάγματα του Τραμπ, με τα οποία επιβάλει πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό της Κούβας.

Εδώ και 6 μήνες μόνο ένα φορτίο πετρελαίου έφτασε στην Κούβα, με αποτέλεσμα ο λαός της να αναγκάζεται να ζει σήμερα χωρίς ρεύμα 20 ώρες το 24ωρο», προσέθεσε και σημείωσε ότι «ο ενεργειακός αποκλεισμός είναι πλήρης. Εμποδίζουν τα καράβια, εμποδίζουν την προμήθεια εξοπλισμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τον ελληνικό λαό να δείξει δύναμη και αλληλεγγύη προς τον κουβανέζικο, και επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για στρατηγική σύμπλευση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Όταν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης έχουν για σημαία τους τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος – τρομοκράτη του Ισραήλ, συμφωνούν με την πολεμική εμπλοκή, τότε επόμενο είναι να στήνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλίσεις τους. Μια αντιπαράθεση αποκρουστική για τον λαό, όπως αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολλήσεις κομμάτων, τα πάρε δώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή. Απέναντί τους βρίσκεται με συνέπεια το ΚΚΕ που επιμένει να αναδεικνύει τα πραγματικά κρίσιμα ζητήματα, γιατί εμείς θέλουμε τον ίδιο το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων», είπε ακόμα ο κ. Κουτσούμπας.

«Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στον λαό μας και το κίνημά του, τους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης. Για να μην περάσουν οι προπαγανδιστικές γελοιότητες που επιστρατεύουν τα ιμπεριαλιστικά αμερικάνικα επιτελεία», υπογράμμισε επίσης.

«Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Οι λαοί θα νικήσουν! Venceremos! Hasta la victoria, siempre!», είπε κλείνοντας.