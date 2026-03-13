«Το κρυφτό τελείωσε»: Ο Ανδρουλάκης ανοίγει συζήτηση μετά τις αποκαλύψεις για το Predator

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πιέζει για συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις γα το σκάνδαλο παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator.

Αναφέρει συγκεκριμένα πως «Πριν από λίγο, με επιστολή μου στον Πρόεδρο της Βουλής ζήτησα να οριστεί άμεσα η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Το κρυφτό τελείωσε.

Μετά την κυνική δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που έστησε.

Ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους.

Ένα παρακράτος που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και παραβίασε κατάφωρα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα παρακράτος που προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού και υπονόμευσε την ποιότητα της δημοκρατίας μας».