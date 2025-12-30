Μενού

Κυβερνητικές πηγές για Τραμπ και F-35: «Η νομοθεσία των ΗΠΑ απαγορεύει πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία»

Όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία.

«Αντίστοιχη αναφορά είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35», τονίζουν κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα, με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των αεροσκαφών 5ης γενιάς στην Άγκυρα.

Τονίζουν επίσης τα εξής: «Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία:

H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400.

Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου. 

Επίσης υπογραμμίζουν ότι «την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028».

