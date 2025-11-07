Κυβερνητική επιχείρηση «οπλοκατοχή» μετά τα Βορίζια

Σαν σπίθα που ανέδειξε σε όλο του το μεγαλείο το παζλ της φωτιάς της οπλοκατοχής λειτούργησαν για το Μέγαρο Μαξίμου τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια της Κρήτης και τα ευρήματα των αστυνομικών, οδηγώντας σε αποφάσεις για περαιτέρω αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Το νέο πλαίσιο θα ανακοινώσει τις προσεχείς ημέρες ο Πρωθυπουργός ενώ ένα πρώτο σκέλος θα παρουσιάσει σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση και μονιμοποίηση της παρουσίας της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, επεκτείνοντας τη σταθερή παρουσία του αποκαλούμενου ελληνικού FBI και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με ειδικά χαρακτηριστικά επικινδυνότητας και δίνοντας έμφαση στους ελέγχους.

Ο ίδιος εξάλλου τόνισε προ ημερών την ανάγκη για «ικανότερες και διεισδυτικότερες υπηρεσίες», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «παραείναι χαλαρή» η νομοθεσία για τα όπλα.

Στον πυρήνα η μετατροπή των πλημμελημάτων σε κακουργήματα

Οι επικείμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις θα έχουν ως κατεύθυνση την αυστηροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για την οπλοκατοχή και την αναμόρφωση προς το αυστηρότερο των ποινών για την παράνομη οπλοκατοχή, ενώ κατά πληροφορίες επανεξετάζεται και το πλαίσιο απόκτησης άδειας οπλοφορίας.

Στον πυρήνα των αλλαγών όπως τις σκιαγραφούν κυβερνητικά στελέχη θα βρεθεί η μετατροπή των πλημμελημάτων για συγκεκριμένα αδικήματα σε κακουργήματα είτε η περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών για τα πλημμελήματα, ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για όσους σκέφτονται να παραβιάσουν το νόμο. «Υπάρχουν πλημμελήματα τα οποία δεν μπορούν να οδηγούν σε αναστολή», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤnews δίνοντας τον τόνο.

Σε κάθε περίπτωση οι πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν δια στόματος του Πρωθυπουργού για την οπλοκατοχή στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και διακατέχονται από τη διττή φιλοσοφία της αποτελεσματικότητας και της δυνατότητας εφαρμογής. Υπό αυτό το πρίσμα θα καταλήξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το μείγμα των μέτρων έναντι των εισηγήσεων που δέχεται.

«Για να μη σηκώσουμε τον πήχη πάνω από εκεί που μπορεί αντικειμενικά η πολιτεία και οι αρχές να περάσουν. Μην λέμε μεγάλα λόγια και στη συνέχεια ο κόσμος δεν τα βλέπει να γίνονται πράξεις. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και να έχει αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει όσα είναι εφαρμόσιμα», όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στόχος η ευρύτερη δυνατή συναίνεση

Πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου είναι η νέα πολιτική για την οπλοκατοχή να τύχει ενδελεχούς διαβούλευσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να σταλεί ένα κοινό μήνυμα μηδενικής ανοχής του πολιτικού κόσμου.

Εξ ού και χαιρετίζεται η πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα υπό το σύνθημα «ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή».

Εν μέσω αυτού του κλίματος και του φόβου να χυθεί περισσότερο αίμα με τη βεντέτα στην Κρήτη, αντιπολιτευτικά πυρά περί κλείσιμου του ματιού στα δεξιά της ΝΔ δέχτηκε η κυβέρνηση με φόντο τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο OPEN ότι ο ίδιος είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου στην οπλοκατοχή, επειδή όπως είπε «μ' αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους».

Η επισήμανση ότι πρόκειται για προσωπική και όχι κυβερνητική άποψη δεν περιόρισε τις βολές.