Κυβερνητικό σχέδιο «λειψυδρία» 2,5 δισ. για να μην πούμε το νερό νεράκι

Mε τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα να καθιστούν τον κίνδυνο λειψυδρίας ιδίως για την Αττική απολύτως ορατό από το 2027 εάν οι βροχές και οι χιονοπτώσεις του χειμώνα αποδειχτούν φτωχές, η κυβέρνηση επιταχύνει τους σχεδιασμούς της για να μην πουν οι Αθηναίοι και όχι μόνο το νερό νεράκι.

Το πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών υπό την αίσθηση του κατεπείγοντος θα δώσει ο Πρωθυπουργός (στις 11.00) κατά την εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το πλήρες σχέδιο θα εξειδικευτεί δύο ώρες αργότερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη.

Προς υλοποίηση τίθεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με έμφαση στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Η λύση όπως εκτιμάται είναι τα μεγάλα έργα υποδομής εξ ού και στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου βρίσκεται η Λίμνη Κρεμαστών και η σύνδεσή της με τους ταμιευτήρες του Ευήνου και του Μόρνου. Αν και το έργο υπολογίζεται πολύ δαπανηρό η μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα με σημαντικότερο «τροφοδότη» τον ποταμό Αχελώο θεωρήθηκε η πλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Διαβάστε επίσης: Ο Μόρνος εκπέμπει SOS: Κοντά στο μισό η επιφάνειά του - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου

Για τη μόνιμη λύση της τροφοδοσίας του ταμιευτήρα το Εύηνου μέσω της λίμνης Κρεμαστών με τη σύνδεση δια σηράγγων των ποταμών Κρικελοπόταμου και Καρπενησιώτη έχει ήδη ολοκληρωθεί η προμελέτη και δρομολογείται η προκήρυξη για την ανάθεση της κύριας μελέτης, αλλά πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργο που απαιτεί τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια.

Οι πληροφορίες θέλουν την ΕΥΔΑΠ να εξετάζει ως ένα πιο άμεσο «όπλο» και δικλείδα ασφαλείας την αφαλάτωση, έχοντας ήδη αναθέσει σε εταιρία συμβούλων τη μελέτη για πιθανές θέσεις και χωροθέτηση εργοστασίου με Μαραθώνα, Λαύριο και Άσπρα Σπίτια Θήβας να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

Αυξήσεις στα τιμολόγια

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών εστιάζεται και στο ενδεχόμενο αυξήσεων στα τιμολόγια ΕΥΔΑΠΑ και ΕΥΑΘ για τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων υποδομής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σημερινές ενημερώσεις δεν θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Θα υπάρχει ωστόσο αναφορά στην ανάγκη αναπροσαρμογής των τιμών, οι οποίες κατά τις ίδιες πηγές αναμένεται να είναι σημειακή στην περίμετρο των 2 – 3 ευρώ ανά λογαριασμό.

Το μήνυμα που εκπέμπεται πάντως είναι αφενός αυτό της βούλησης της κυβέρνησης το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό, αφετέρου να διατηρηθεί ως το φθηνότερο και ποιοτικότερο στην Ε.Ε.

Τα αποθέματα νερού χτυπούν καμπανάκι

Την ανησυχία για επικείμενο έλλειμμα νερού στην Αττική εντείνει το γεγονός πως ενώ το υδραγωγικό σύστημα της Αθήνας στηριζόταν κυρίως στον Εύηνο και τον Μόρνο, η μείωση των αποθεμάτων ανάγκασε την ΕΥΔΑΠ να εντάξει από πέρσι στο σύστημα και την Υλίκη που λειτουργούσε ως εφεδρική λόγω του υψηλού κόστους άντλησης, καθώς και τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας στις υπώρειες της Πάρνηθας καλύπτοντας πλέον το 40% των αναγκών της πόλης από αυτές.

Τα αποθέματα των ταμιευτήρων της Αττικής βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού, μειωμένα σχεδόν κατά 45% συγκριτικά με πέρσι και στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας την ίδια ημερομηνία.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας είχε συζητηθεί την περασμένη Παρασκευή σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό το πρίσμα των δεδομένων που καταδεικνύουν ότι εάν τους χειμερινούς μήνες υπάρξει ανομβρία τότε η Αττική θα έχει νερό για έναν ακόμα χρόνο.

Οι ταμιευτήρες αδειάζουν επικίνδυνα καθώς οι καταναλωτές σπαταλούν το νερό αλόγιστα και η κατανάλωση αυξάνεται σταθερά κατά 6% από το 2023. Μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το σχέδιο διαχείρισης του νερού θα εστιάσει και στην υπόλοιπη χώρα.