Κυρανάκης για Βάγια Νέστορα: «Η εμπρηστική επίθεση ήταν αντίποινα στην εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ»

Στην εκτίμηση ότι η τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε ως θύμα την 72χρονη Βάγια Νέστορα, είναι «έργο» αναρχικών ομάδων που δρουν στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.



«Αυτό που συνέβη σήμερα (σσ: χθες) το πρωί, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια», είπε μιλώντας στο Action24 ο κ. Κυρανάκης τονίζοντας πως πριν από λίγο καιρό εκκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη στο ΑΠΘ και παρέπεμψε για περισσότερες λεπτομέρειες στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, ενώ παράλληλα άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αφήνοντας αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα.

Λίγο αργότερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Κ. Κυρανάκη και της ΝΔ, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική».



«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει η ΕΛΑΣ.