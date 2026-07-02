Μενού

Κυρανάκης για Βάγια Νέστορα: «Η εμπρηστική επίθεση ήταν αντίποινα στην εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ»

«Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε» τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ που εκτίμησε οτι δράστες της επίθεσης είναι ομάδες αναρχικών.

Reader symbol
Newsroom
kyranakis
Κωνσταντίνος Κυρανάκης | ACTION 24
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στην εκτίμηση ότι η τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε ως θύμα την 72χρονη Βάγια Νέστορα,  είναι «έργο» αναρχικών ομάδων που δρουν στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Αυτό που συνέβη σήμερα (σσ: χθες) το πρωί, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια», είπε μιλώντας στο Action24 ο κ. Κυρανάκης τονίζοντας πως πριν από λίγο καιρό εκκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη στο ΑΠΘ και παρέπεμψε για περισσότερες λεπτομέρειες στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, ενώ παράλληλα άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αφήνοντας αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα.

Λίγο αργότερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Κ. Κυρανάκη και της ΝΔ, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική».

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει η ΕΛΑΣ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ