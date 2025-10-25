Κυρανάκης για το μήνυμα του υπουργείου: «Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο», δεν έγινε καμία ανάθεση»

Ανάρτηση, με την οποία δίνει διευκρινήσεις για το μήνυμα που εστάλη από το υπουργείο Μεταφορών, ενόψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αναφέρει :

Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο» ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:

1. Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας.

2. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για τον απλό λόγο ότι η αποστολή έγινε από τις εταιρείες κινητής χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κανένα άλλο στοιχείο.

3. Η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων.

4. Για όσους είπαν “Αντί να φτιάξουν δρόμους, στέλνουν SMS”, ας δουν τα στοιχεία του παλιού δρόμου «Πάτρα-Πύργος» και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά.

Η προσπάθεια για να σωθούν ζωές στους Ελληνικούς δρομους είναι συνεχής.

Γι’ αυτό αλλάξαμε τον ΚΟΚ.

Γι’ αυτό εφαρμόσαμε αυστηρότερη αστυνόμευση.

Γι’ αυτό κάναμε το 24ωρο μετρό το Σάββατο.

Γι’ αυτό βάζουμε τις κάμερες οδικής ασφάλειας.

Γι’ αυτό μετατρέψαμε την εγκατάλειψη σε κακούργημα.

Γι’ αυτό φτιάχνουμε καλύτερους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερα μέτρα ώστε να σωθούν ζωές.

