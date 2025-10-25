Κυρανάκης: «Για αυτό υπήρξαν οι εικόνες συνωστισμού στο Μετρό Συντάγματος»

Τις πρόσφατες εικόνες από τις αποβάθρες του σταθμού Μετρό στο Σύνταγμα, με εκατοντάδες επιβάτες να περιμένουν στριμωγμένοι το συρμό, σχολίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Είναι μία πολύ κακή εικόνα, έχει δίκιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Συνεχώς παλεύουμε για να κάνουμε πράξη τα αυτονόητα», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, οι εικόνες ήταν από την αποβάθρα που συνδέει τη γραμμή 2 με τη γραμμή 3. «Επειδή υπήρξε συνωστισμός σταμάτησε να λειτουργεί η κυλιόμενη σκάλα. Οι συρμοί που διέρχονται κατά τις πρωινές ώρες αιχμής (7.30 - 9) περνούν στη γραμμή 2 ανά 4 λεπτά και στη γραμμή 3 ανά 4,5 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο έπαθε βλάβη ένας συρμός, ο οποίος τέθηκε εκτός δρομολογίων».

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη η ασφάλεια έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη συχνότητα των δρομολογίων. «Άρα τα 4 λεπτά αναμονής έγιναν 8 λεπτά. Οι επόμενοι συρμοί αποσυμφόρησαν την κατάσταση. Ο συνωστισμός κράτησε περίπου 20 λεπτά. Δίκιο έχει ο κόσμος, αλλά διαβάζω για τριτοκοσμικές εικόνες. Δεν υπάρχει μετρό στον κόσμο που δεν έχει κάποιες ημέρες και ώρες συνωστισμό».

Σχετικά με τον αριθμό των συρμών που είναι σε λειτουργία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών είπε: «Το 2019 είχαμε σε λειτουργία 40 συρμούς από τους 66 στο δίκτυο του Μετρό και σήμερα έχουμε 56. Αυτή την εβδομάδα ήρθε η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την ανάταξη επιπλέον 5 συρμών, με τους οποίους τα 4 λεπτά μπορεί να μειωθούν σε 3 και κάτι. Επίσης θα αγοράσουμε νέους συρμούς, θα εντάξουμε το έργο σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση». Όπως είπε, στην ισπανική εταιρεία CAF που έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των συρμών θα επιβληθεί πρόστιμο για τις καθυστερήσεις στην παράδοσή τους.

Ο κ. Κυρανάκης αρνήθηκε ότι υπάρχουν ρωγμές στις ράγες, αλλά φυσιολογική φθορά στις σιδηροτροχιές, η οποία είναι μικρότερη από το διεθνές όριο προδιαγραφών. «Πριν φθάσει στα όρια της αλλαγής, κάνουμε την αντικατάσταση».