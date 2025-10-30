Στο μήνυμα που έστειλε το υπουργείο Μεταφορών κατά το Σαββατοκύριακο πριν την 28η Οκτωβρίου αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέροντας ότι κάποιοι «ήθελαν να βγάλουν λεφτά από αυτό, να βγάλουν 10.000 ευρώ που προβλέπει κάποιος νόμος».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, o κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της ασφάλειας στους δρόμους: «Δεν μπορείς να προσεγγίζεις το θέμα των θανατηφόρων τροχαίων και της οδικής ασφάλειας αποσπασματικά, έχουμε ένα πλέγμα μέτρων.

Είχαμε στοίχημα την εφαρμογή του πολύ πιο αυστηροποιημένου κώδικα που περνάει από την αστυνόμευση, η οποία έχει αυξηθεί και είναι ορατό εδώ στην Αττική και τα αποτελέσματα το δείχνουν και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας».

Παράλληλα, συνέχισε: «Πήραμε το μέτρο για το 24ωρο μετρό το Σάββατο το βράδυ που ήταν η πιο θανατηφόρα στιγμή της εβδομάδας. Λειτουργεί αυτό το μέτρο; Πιστεύω ότ λειτουργεί και κυρίως στον νέο κόσμο, γιατί συναντώ γονείς που μού λένε ότι νιώθουν μία μεγαλύτερη ασφάλεια να γυρίσει το παιδί τους με το μετρό, παρά να είναι στο αυτοκίνητο ενός μεθυσμένου.

Εγκαινιάσαμε το Πάτρα - Πύργος, προχωράμε επίσης τον ΒΟΑΚ, δύο δρόμοι που έχουν συνδέσει το όνομά τους τις προηγούμενες δεκαετίες με πάρα πολλά τροχαία».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε για το sms που στάλθηκε στους πολίτες: «Είχαμε μπροστά μας μία βόμβα από τα περισινά στοιχεία για το τριήμερο της 28ης και αποφασίσαμε να δράσουμε, να μην το αφήσουμε στην τύχη του, να μην το αφήσουμε στο γενικό πλαίσιο.

Ζήτησα από τους παρόχους κινητής να στείλουν δωρεάν αυτό το μήνυμα και τους ευχαριστώ που αποδέχτηκαν αυτή την πρωτοβουλία και έστειλαν ένα απλό, λιτό μήνυμα, το οποίο είναι μία υπενθύμιση, έπαιξε τον ρόλο του».

«Με χαρά θα υπερασπιστώ το υπουργείο και τον αγώνα που κάνουμε για την οδική ασφάλεια ενώπιον του δικαστηρίου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κάποιοι «ήθελαν να βγάλουν λεφτά από αυτό, να βγάλουν 10.000 ευρώ που προβλέπει κάποιος νόμος».