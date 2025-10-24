Το Υπουργείο Μεταφορών έστειλε sms για την 28η Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου»

Το ίδιο μήνυμα έλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Το sms προειδοποιούσε να προσέχουν όλοι στον δρόμο, αν αγαπούν τις οικογένειες τους. Το μήνυμα εστάλη από το υπουργείο Μεταφορών στο πλαίσιο ενημέρωσης για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, το sms αναφέρει: «Το περσινό τριήμερο της 28ης 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».
Ανάλογο μήνυμα έστειλε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μέσω social media.
Διαβάστε ακόμα: 28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στο δρόμο έχει συνέπειες όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.
Το φετινό 4ήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους κατά χιλιάδες προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό.
Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» σημειώνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
- Ο «ντετέκτιβ με το καπέλο» έξω από το Λούβρο ξεσήκωσε τα social media - «Θα λύσει την υπόθεση;»
- Χαμός με την Καραμήτρου που προσπαθεί να μην γελάσει με τον μελισσοκόμο με τις τζίβες
- Η οικογενειακή τραγωδία του Απόστολου Κοσμά – Σκότωσε τον γιο του και κέρδισε τη συμπάθεια της κοινωνίας
- Το νησί που κάθε χρόνο «παραλύει» από εκατομμύρια κόκκινα καβούρια: Δεν πέφτει «καρφίτσα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.