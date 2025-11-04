Κυρανάκης: Προστίθενται 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στον στόλο των αστικών συγκοινωνιών

Την προμήθεια 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για τις αστικές συγκοινωνίες.

«Περισσότερα οχήματα, περισσότεροι οδηγοί, πύκνωση δρομολογίων, αυστηρότερη ηλεκτρική επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων και νέα τηλεματική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση του κοινού» περιλαμβάνει ο στρατηγικός στόχος, ανέφερε αρχικά ο αναπληρωτής υπουργός, ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου «για την προς υπογραφή σύμβαση για την προμήθεια 125 απλών ηλεκτρικώναστικών οχημάτων 12 μέτρων και παρελκομένων τους σύμφωνα με τον διενεργηθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό (υπ’ αριθμ. 21540/06.02.2025 Διακήρυξη)»

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η νέα προσθήκη εντάσσεται στην μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2019 για την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών λόγω της άθλιας κατάστασης που επικρατούσε, με την πλειοψηφία των λεωφορείων να ήταν κατασκευής της δεκαετίας του 1990.

Ο αναπληρωτής υπουργός, δεσμεύτηκε ότι από την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου «το ερχόμενο καλοκαίρι, θα είναι το πρώτο που κανένα λεωφορείο στην Αθήνα δεν θα κυκλοφορεί χωρίς air condition».

Ο κ. Κυρανάκης ανάφερε επίσης ότι «ο στόχος μας είναι να το 2027 να φτάσουμε να έχουμε περίπου 1.500 νέας τεχνολογίας λεωφορεία στην Αθήνα και να φτάσουμε στους 3.200 οδηγούς, από τους 2.500 ενεργούς οδηγούς που έχουμε σήμερα στην ΟΣΥ (εκτός Κοινοπραξίας)».

Αναφορικά με τον διαγωνισμό αυτών των 125 νέων λεωφορείων, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, εάν η σύμβαση αυτή υπογραφεί έως το τέλος Νοεμβρίου και προλάβουμε τις παραγγελίες, η εκτέλεση της σύμβασης αυτή θα έρθει νωρίτερα των 55 ημέρων, και θα τα έχουμε το αργότερα έως το Πάσχα. Σε δε, οποιαδήποτε καθυστέρηση, θα ενεργοποιηθούν οι ποινικές ρήτρες που υπάρχουν, όπως έχει ήδη γίνει σε ανάλογη περίπτωση που σημειώθηκε καθυστέρηση».

Οδηγοί

Την πρόσληψη οδηγών για τις αστικές συγκοινωνίες ανακοίνωσε ο κ. Κυρανάκης υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025 το ενεργό δυναμικό στην ΟΣΥ ήταν περίπου 3.100 οδηγοί εκ των οποίων 700 είχαν δηλώσει πρόβλημα υγείας που δεν μπορούσαν να οδηγούν.

«Αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, θα βγει η προκήρυξη για νέο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ πρόσληψης 300 νέων οδηγών » σημειώνοντας ότι όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, έχουν τις προδιαγραφές και μετά από εκπαίδευση θα προσληφθούν όλοι γιατί έχουμε απόλυτη ανάγκη από οδηγούς» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων οδηγών που υπάρχει διεθνώς, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η ΟΣΥ θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης εκπαίδευσης ενός νέου οδηγού με δική της Σχολή, με την ρήτρα ότι ο εκπαιδευόμενος θα παραμένει για 5 χρόνια στο τιμόνι ενεργός και εάν θελήσει να αποχωρήσεις από την ΟΣΥ θα πρέπει να πληρώνει τα έξοδα εκπαίδευσής του.

Επίσης ανέφερε ότι «είμαστε σε συνεννοήσεις με το Υπουργείου Οικονομικών για να μπορέσουμε να υπάρξει κάποια αύξηση στους μισθούς προκειμένου έτσι να αυξηθούν και τα κίνητρα προσέλκυσης οδηγών στον Οργανισμό».

Υποδομή για τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με την υποδομή των ηλεκτρικών φορτιστών για τα λεωφορεία, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε «ότι έχουμε 70 και 50 φορτιστές και επιπροσθέτως θα έχουμε άλλους 50 από αυτή την προμήθεια. Η ΟΣΥ έχει σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΗ ως πάροχο άρα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των σταθμών φόρτισης που απαιτεί ο Νόμος»

Συνέχισε λέγοντας: «Η τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού για τις τεχνικές προδιαγραφές των φορτιστών έχει προηγηθεί και μαζί με αυτούς που θα παραλάβουμε θα έχουμε 5 αμαξοστάσια με ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης. Επίσης υπάρχει σήμερα εκπαιδευμένο προσωπικό στην ΟΣΥ για τις επισκευές και την καθημερινή συντήρηση των ηλεκτρικών λεωφορείων καθώς και σήμερα συντηρούν τα ήδη 140 ηλεκτρικά οχήματα της ίδιας εταιρείας που έχει η ΟΣΥ που είναι ήδη στην κίνηση.

Τρόλεϊ

O αναπληρωτής υπουργός μίλησε και για την απόσυρση συγκεκριμένων γραμμών τρόλεϊ:

«Ο διαγωνισμός που έχει βγει αφορά την αποξήλωση κάποιων καλωδίων του δικτύου των τρόλεϊ και την συντήρηση όσων θα παραμείνουν καθώς όπως έχουμε εξηγήσει θα αφαιρεθεί το εναέριο δίκτυο καλωδίων στο κέντρο Αθήνας και Πειραιά όπως και σε ορισμένες διασταυρώσεις με πολυπλοκότητα καλωδίων και θα παραμείνουν κάποιες ευθείες όπως είναι οι λεωφόροι Συγγρού , Κηφισίας και Πατησίων που έχουν νεότερο δίκτυο καλωδίων και δεν χρειάζεται αντικατάσταση», είπε.

«Και με κάποια οχήματα νέας τεχνολογίας που υπάρχουν μπορούμε να κρατήσουμε τα ίδια δρομολόγια που θα μπορούν να φορτίζουν για λίγο από τις εναέριες γραμμές και να βγαίνουν από το δίκτυο και να ξανά εισέρχονται σε αυτό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κυρανάκης κατέληξε λέγοντας: «Από τον υφιστάμενο στόλο των 198 τρόλεϊ, τα παλαιά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους καταργούνται ενώ τα υπόλοιπα που έχουν χρόνο λειτουργίας ακόμη πυκνώνουν τα δρομολόγια και για τις υπόλοιπες γραμμές αντικαθιστούμε τα οχήματα με ηλεκτρικά λεωφορεία. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση στα δρομολόγια, αντίθετα θα έχουμε περισσότερα και με μικρότερο κόστος.»