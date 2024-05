Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι υψηλότερος απ' ό,τι ελπίζαμε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24 όπου μίλησε για την ακρίβεια, τις ευρωεκλογές και την αντιπολίτευση, «έβγαλε» ομιλία στο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ίδιο συνέδρια με τίτλο «Climate in the center of Economy», τοποθετήθηκε για τον πληθωρισμό, επισημαίνοντας πως «θα είναι υψηλότερος απ' ό,τι ελπίζαμε, ειδικά στα τρόφιμα».

«Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και οξύτητα» συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, κάνοντας αναφορά και στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, κάτι που έχει αναγνωριστεί από τις αγορές.

«Οι κεφαλαιαγορές έχουν αποδειχτεί αρκετά ανθεκτικές, παρά τις συνεχείς αναταράξεις. Είναι δίκαιο να πούμε ότι παρά το ότι η εικόνα που παρουσιάζει μιας ομαλοποίησης της κατάστασης, δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα τον κίνδυνο» σημείωσε ο πρωθυπουργός συμπληρώνοντας ότι «το 2024 δεν αναμένουμε παρά μόνο μία μέτρια ανάκαμψη» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας

Στεκούμενος στο ζήτημα της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά: «Η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι εκπληκτικά θετική. Ήδη ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μετά από μια μακρά περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης ο στόχος μας ήταν πάντοτε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ανάκαμψης. Να κινηθούμε ταχύτερα προς την ανάπτυξη».

«Θα πρέπει να καλύψουμε το κενό των προηγούμενων ετών στις επενδύσεις. Είχαμε μεγάλη απώλεια επενδύσεων και την καλύψαμε αλλά έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας» τόνισε ο πρωθυπουργός

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι σταθερή και έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Πιστεύω ότι δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δημοσιονομικά τόσο αυστηρές όσο η Ελλάδα. Φαίνεται να έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου ελλείμματος που έχει καταγραφεί ποτέ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σχετικής σύντομης».