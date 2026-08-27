Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ παραμένει το αδιαμφισβήτητο θέμα συζήτησης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η ποδοσφαιρική φρενίτιδα που επικρατεί στην πόλη έφτασε μέχρι και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τα εγκαίνια των νέων σταθμών του Μετρό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα μεγάλα έργα υποδομής που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση στη Βόρεια Ελλάδα, αποκάλυψε με δόση χιούμορ ένα περιστατικό από τη διαδρομή του, σχολιάζοντας πως υπάρχουν αιτήματα στα οποία ακόμη και η εξουσία σηκώνει τα χέρια ψηλά:

«Ανοίγω μία παρένθεση: βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: "Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια". Λέω "εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό". Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους. Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».

Το αυθόρμητο σχόλιο του πρωθυπουργού χάρισε χαμόγελα στο ακροατήριο, αποδεικνύοντας πως στην ποδοσφαιρομάνα Θεσσαλονίκη, η αγάπη για την μπάλα μπορεί να επισκιάσει ακόμη και τα πιο σπουδαία έργα υποδομής.