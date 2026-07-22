Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα»

Πως η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.

«Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια πρόσθεσε: «η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται, σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε το brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα (…) έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. «Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα τις σχέσεις της χώρας με τον απόδημο ελληνισμό παροτρύνοντας τους Έλληνες ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές του 2027 μέσω της επιστολικής ψήφου.

«Σας παροτρύνω να ασκήσετε το δικαίωμα στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη 2027, δηλαδή στο τέλος της θητείας μας – Θυμηθείτε ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθεί οποιοδήποτε εμπόδιο για τη συμμετοχή σας!», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακωμάτων καλώντας άπαντες να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το the Hellenic Initiative για τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα.

