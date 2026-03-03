Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τις εξελίξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είχε το πρωί της Τρίτης (3/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της οποίας τον ενημέρωσε για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για την αμυντική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο.

Υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και στη Βουλή, άλλωστε στις 12 η ώρα βλέπει τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Ο κ. Τασούλας, χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ενημερώθηκε και για τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και είχε την ευκαιρία να εκφράσει προς τον Κύπριο Πρόεδρο την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο, σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.