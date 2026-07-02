Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ»

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία αναφέρθηκε, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τους διαχρονικούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η επέτειος αποτελεί υπενθύμιση της διαχρονικής δύναμης των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την κοινή ιστορική πορεία των δύο χωρών, η οποία, όπως σημείωσε, υπερβαίνει τους διπλωματικούς δεσμούς και βασίζεται σε δυόμισι αιώνες κοινών αξιών και ιστορικών εμπειριών.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ιδέες που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές Πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική σκέψη, ενώ η αμερικανική δημοκρατία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Όπως ανέφερε, οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον και του Τζον Άνταμς συναντήθηκαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αμερικανική κοινωνία στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στη σύγχρονη ιστορία.

Αναφερόμενος στο σήμερα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει ποτέ, με τις δύο χώρες να ενισχύουν διαρκώς τη στρατηγική τους συνεργασία και να παραμένουν προσηλωμένες στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, καθώς και της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμη γέφυρα που καθιστά μοναδική τη σχέση των δύο λαών.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η εμπειρία των τελευταίων 250 ετών αποδεικνύει πως οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι εκείνες που στηρίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι σε συγκυριακές επιδιώξεις. Όπως ανέφερε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν πλέον αποκτήσει διαχρονικό και διακομματικό χαρακτήρα, υπερβαίνοντας κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, με τις κοινές αξίες να αποτελούν τη βασική εγγύηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας προς όφελος των δύο λαών.