Ολοκληρώθηκε η ομιλία του ο Κυριάκου Μητσοτάκη επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

O πρωθυπουργός αρχικά μίλησε για «μια πρωτοβουλία που αφορά τους κανόνες μιας οργανωμένης πολιτείας αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα και μια κίνηση που αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της καθημερινής ζωής.

Τα μέτρα για ανάδειξη και προστασία Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν μια εύκολη απόφαση ήταν όμως μια απαραίτητη επιλογή γιατί αφορούν ένα χώρο που υποθέτω συμφωνούμε όλοι ότι θεωρούμε ιερό. Έναν χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση σε κανένα κόμμα σε καμία οργάνωση, δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο».

Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του και αυτός πρέπει να προστατευθεί.

Την ενότητα συμβολίζει άλλωστε. Τις στιγμές που μπροστά στον εχθρό οι 'Έλληνες στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο βάζοντας στην άκρη τις όποιες επιμέρους ταυτότητες και διαφωνίες

Ενώ και μετά τιμούν μαζί τους πρωτεργάτες της νίκης», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφορικά με την ανάθεση της ευθύνης του Μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για την συντήρηση, την φροντίδα και την ανάδειξη και η Αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του όποτε χρειαστεί να περιφρουρηθεί».

Και προσθέτει «Είναι ένας ιστορικός χώρος χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν το δικαίωμα στη μνήμα είναι αντίπαλο στη διεκδίκηση στο Σύνταγμα κατοχυρωμένο δικαίωμα στη Δημοκρατία, μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν τα δύο αυτά δικαιώματα στη δημοκρατία.

Δεν μιλάμε για κανέναν περιορισμό δικαιωμάτων αλλά για την αποκατάσταση των πραγμάτων και μαζί της, την αποκατάσταση των αξιών με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία, γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο, ειδικά μπροστά σε ένα μνημείο που τιμά όσους έσωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία», προσθέτει.

«Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός των κραυγών

Τέτοια μνημεία σε πολλές άλλες πρωτεύουσες δείχνει η αψίδα του Θριάμβου, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον. Φαντάζεστε σε αυτά να μπορούσε κάποιος να πάει, να τα καταλάβει, να κάνει διαδήλωση ή να τα βεβηλώσει; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα που έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την κοινή λογική σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες του κόσμου;

Σε Γαλλία ή Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγέρθηκε ποτέ θέμα περιορισμού του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Είναι λιγότερο δημοκρατίες από εμάς;

Κύριε Ανδρουλάκη, Φάμελλε και Κωνσταντοπούλου, εδώ θα σας πω ότι η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους. Υπονομεύονται όμως όταν τα εγκαταλείπουμε.

Άλλο πράγμα, λοιπόν, η πλατεία Συντάγματος, τα τετραγωνικά της, κι άλλο τα 4.500 τετραγωνικά του Μνημείου. Δεν είναι το Μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά. Είναι ένα κενοτάφιο για τους άγνωστους ήρωες, ο περιβάλλων χώρος των οποίων, αν γινόταν χώρος εκδηλώσεων συλλογικοτήτων, θα βεβηλώναμε τη μνήμη τους.

Αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο στο Μνημείο της Ακρόπολης;», δήλωσε.

Μητσοτάκης για ΠΑΣΟΚ: «Δεν περίμενα ότι θα γίνει μια από τις πιο ακραίες φωνές στο Κοινοβούλιο»

«Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού. Είναι αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι.

Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα» και έκανε λόγο για λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η δίκη για να κάνουν κάποιοι και κάποιες σπέκουλα.

«Παρά την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα δυστύχημα, οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου.

Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με το παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Έγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση κα Κωνσταντοπούλου. Το πετύχατε. Να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη. Πριν έρθω στο ΠΑΣΟΚ, έχω μια απορία. Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος.

Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Οι ακραίοι υπερπατριώτες, απευθύνομαι στον κόμμα της Ελληνικής Λύσης, να μη θέλετε να προστατεύεται χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;», συνέχισε.

Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης.

«Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Όλοι κρινόμαστε τελικά. Κριθήκαμε και θα κριθούμε και πάλι. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.

Κρινόμαστε και κάθε μέρα για την ισχύ των επιχειρημάτων μας. Θέλουμε η Αθήνα να ανακτήσει το ιερό μνημείο στο κέντρο της, να ζήσει στο χρόνο ως τόπος τιμής, ενότητας, αναστοχασμού και συλλογικής αυτοσυνείδησης», υπογράμμισε.

Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγγενείς θυμάτων: «Οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας»

Αναφερόμενος τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δήλωσε: «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας – οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά.

Η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν;

Με σεβασμό στους γονείς που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας,

τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιούνται το πένθος τους.

Πολιτικούς που, όταν είδαν πως το θέμα βγήκε από το φως της δημοσιότητας και έπεσαν τα ποσοστά τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το επαναφέρουν στο προσκήνιο. Για να εργαλειοποιούν τον πόνο τους, φορώντας τη μάσκα δήθεν της αλληλεγγύης, κυρία Κωνσταντοπούλου.

Και από την άλλη, υπάρχουν οι οπαδοί του ξυλολοίου, που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν, επιχειρούν τώρα να τις αναστήσουν. Κάποιοι, βέβαια, λείπουν από την αίθουσα…

Είναι εκείνοι που είδαν αυτή την εθνική τραγωδία ως τη δική τους ευκαιρία. Είναι οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο — όχι για να θρηνήσουν, αλλά για να δηλητηριάσουν, με μόνο στόχο την αναταραχή.

Κάτι ενδεικτικό της υποκρισίας όσων αντιδρούν στην πρωτοβουλία μας: υπάρχει σήμερα ή όχι μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Φάμελλε; Είστε απασχολημένοι στα κινητά σας;

Υπάρχει — δείχνει — από τον Δήμαρχο Αθηναίων, απέναντι από την Τεχνόπολη. Αμφιβάλλω αν το έχετε επισκεφθεί.

Υποκριτικές και επικίνδυνες οι φωνές που ακούγονται για «γενική απειλή». Δεν θα επιτρέψουμε, λένε, να οικειοποιηθούν τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ποιοι; Ποιους; Γιατί;

Αυτή ή αυτός που λέει κάτι τέτοιο θεωρεί ιδιοκτησία του τον δημόσιο χώρο. Νιώθει ανώτερος από τη συντεταγμένη πολιτεία και πιστεύει ότι μόνο αυτός μπορεί να αποφασίζει για τους πολλούς αυτής της χώρας.

Σε αυτή την υπόθεση δοκιμάζεται η κοινή μας αντίληψη και τα δικαιώματά μας: μέχρι πού μπορούν να εκτείνονται τα δικαιώματα των λίγων χωρίς να βλάπτουν εκείνα που θέλουν οι περισσότεροι; Να ζούμε κάτω από τους ίδιους κανόνες, δίχως κάποιοι — με το έτσι θέλω — να τους καταργούν.

Και τι σημαίνει, τελικά, «δημόσιος χώρος» στην Ελλάδα του 2025;

Θα ήταν χρήσιμο όσοι διαφωνούν να αφουγκράζονται και τις οικογένειες που είχαν θύματα πολέμου», δήλωσε μεταξύ άλλων.