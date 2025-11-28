Μενού

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητα για το Eurogroup

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα σήμερα υποψηφιότητά για την προεδρία του Eurogroup.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο υπουργείο Παδείας | Intime
  • Α-
  • Α+

Ο  υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του αργότερα σήμερα (28/11), λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ