Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητα για το Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του αργότερα σήμερα (28/11), λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.
- Μπορεί μια τέτοια βροχόπτωση να λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας στην Αττική; Ο Λαγουβάρδος εξηγεί στο Reader
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε πολλές γνωστές σειρές είχε παίξει ο ηθοποιός που καταδικάστηκε για το σκάνδαλο
- Σύλληψη γιου γνωστού πολιτικού: Γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομά του
- «Αύξηση 200 ευρώ, μια εβδομάδα πριν τη λήξη»: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να σου πει ένας ιδιοκτήτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.