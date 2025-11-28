Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητα για το Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του αργότερα σήμερα (28/11), λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.