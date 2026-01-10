ΚΥΣΕΑ: Παράταση των θητειών των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Σε συνεδρίαση βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, (10/01) υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πάρθηκε η απόφαση της παράτασης της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.
Το παρών στη συνεδρίαση έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.
- Κόλαφος Μάνεση για κηδεία Παπαδάκη: «Είδα να συνωστίζονται σε κάμερες διάφοροι που δεν τον σεβάστηκαν»
- Ναόμι Σμιθ: Στο Μαρόκο όλοι έγιναν «φίλαθλοι» για την καλλονή αθλητικογράφο
- Γιατί δεν εξαφανίζονται πια τα κουνούπια τον χειμώνα - Τι ανησυχεί τους επιστήμονες
- Σάλος στο παγκόσμιο σκι: Αθλητές κάνουν ενέσεις αύξησης μεγέθους στα γεννητικά όργανα για να έχουν πλεονέκτημα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.