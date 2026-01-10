Μενού

ΚΥΣΕΑ: Παράταση των θητειών των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σε συνεδρίαση βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, (10/01) υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πάρθηκε η απόφαση της παράτασης της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

Το παρών στη συνεδρίαση έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

