Λάλας σε Μητσοτάκη: Τα έχεις όλα, κάνε κάτι γενναίο και φύγε αλλιώς σε 8 χρόνια δεν θα σε θυμάται κανείς»

Ο δημοσιογράφος και εικαστικός Θανάσης Λάλας μίλησε για τη ζωή, την καριέρα του και την πολιτική ενώ έχει και ένα μήνυμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά από την εκπομπή του Mega «Buongiorno» για την πολιτική και την εξουσία, είπε: «Έχω πει δημόσια και θα το πω και άλλη μία φορά, εγώ τον συμπαθώ τον Τσίπρα αλλά συμπαθώ επίσης και τον Μητσοτάκη και συμπαθώ και όλους.

Τους λυπάμαι όμως από την άλλη μεριά γιατί εγώ όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν στο δωμάτιο της εξουσίας, επειδή τους έχω ζήσει τους ανθρώπους της εξουσίας 45 χρόνια, τους λυπάμαι γιατί ενώ είναι δημιουργικοί άνθρωποι και τους συναντάς και είναι πολύ ενδιαφέροντες ο καθένας από τη μεριά του, όταν μπαίνουν σε αυτό το γ@μ# δωμάτιο χάνουν τα μάτια τους, τα αυτιά τους, δεν ακούνε, δεν βλέπουν πια.

Γίνεται μία παράξενη ίωση η εξουσία, ένας περίεργος ιός που τους αλλάζει και σιγά σιγά γίνονται δυστυχείς. Γι’ αυτό επιλέγουν πάντα ανθρώπους δίπλα τους που τους λένε αυτά που μπορούν να ακούσουν και αυτά που μπορούν να δουν».

Για το τι θα έλεγε στον πρωθυπουργό αν τον είχε μπροστά του, απάντησε: «Τα έχεις όλα, γιατί δεν κάνεις κάτι για την Ελλάδα, κάνε ένα γενναίο πράγμα και ας φύγεις. Ποιο είναι το γενναίο που πρέπει να κάνεις; Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με όλα τα υπόλοιπα. Τα έχεις ζήσει, χρήματα έχεις, δόξα έχεις, έχεις γίνει δύο φορές πρωθυπουργός, κάνε ένα πράγμα που δεν θα έκανε κανένας μέσα από την πολιτική, θα λυτρωθεί ο κόσμος. Πες μία μεγάλη αλήθεια και φύγε. Θα μείνει η μεγάλη αλήθεια για πάντα, ενώ τώρα σε 8 χρόνια δεν θα σε θυμάται κανείς».