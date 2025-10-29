Λατινοπούλου: «Να απολυθούν τα σκουπίδια οι εκπαιδευτικοί που δεν σέβονται τη σημαία»

Με απαράδεκτους και χυδαίους χαρακτηρισμούς καταφέρθηκε ενάντια στους εκπαιδευτικούς η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, τούς αποκάλεσε «σκουπίδια»!

Η Λατινοπούλου αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικούς που «λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές» χωρίς να δώσει επιπλέον στοιχεία, παρά τις ερωτήσεις του παρουσιαστή της εκπομπής «Η επόμενη μέρα» του Action24.

«Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε εκπαιδευτικούς να βάλουν εναντίον της πατρίδας και των εθνικών εορτών, εκπαιδευτικοί που πληρώνονται από τους φόρους μας και να λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι εθνικές εορτές.

Όσοι και να ήταν θα πρέπει να απολυθούν, αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Και μάλιστα έχουν το θράσος να το κάνουν όχι μόνο μέσα στις αίθουσες αλλά να το ανεβάζουν και στα social media», είπε μεταξύ άλλων η Λατινοπούλου

«Έπρεπε να απολυθούν [...] σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που δεν σέβονται τη σημαία μας, που προσβάλλουν τη μνήμη των ηρώων μας, τη μνήμη των προγόνων μας, την πατρίδα μας. Εγώ είμαι Έλληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ», είπε επίσης.

Όταν ο παρουσιαστής διερωτήθηκε ότι «όποιος δεν συμφωνεί μαζί σας, δεν είναι Έλληνας», η Αφροδίτη Λατινοπούλου ισχυρίστηκε ότι «μία είναι η αλήθεια για την Ελλάδα», ενώ καταφέρθηκε ενάντια και στο υπουργείο Παιδείας για τη διδακτέα ύλη.