Λαζαρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το ΠΑΣΟΚ πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο»

Τα συμπεράσματά που προκύπτουν από το πόρισμα διατύπωσε ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μακάριος-Λαζαρίδης
Ο Μακάριος Λαζαρίδης | EUROKINISSI
Τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ έστρεψε ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Εισηγητής του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, από το Περιστύλιο της Βουλής, έκανε την εξής δήλωση:

«Ολοκληρώνεται σήμερα, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των πορισμάτων των Κομμάτων, η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Τι προέκυψε; 

- Η απουσία αποδεικτικού υλικού για ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών, κ. Βορίδη και Αυγενάκη.

- Τα διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα.

- Η ύπαρξη “πράσινων ακρίδων”, από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνόπουλο μέχρι τον προφυλακισμένο κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη.

Με μια κουβέντα, το ΠΑΣΟΚ “πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο”».

